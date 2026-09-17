Gerüst eingestürzt
Unfall: Mann stirbt in deutschem Streichelzoo
Im Dortmunder Zoo hat sich am Mittwoch ein tragischer Unfall ereignet. Bei Arbeiten im Streichelzoo brach plötzlich das Gerüst ein. Zwei Männer stürzten mehrere Meter in die Tiefe, einer der Arbeiter kam bei dem Unglück ums Leben.
Die beiden Arbeiter, die sich auf dem Gerüst befanden, fielen von sechs bis zehn Metern zu Boden. Sie führten offenbar Arbeiten an einem Dach durch, als das Baugerüst zusammenbrach.
Mann starb im Krankenhaus
Einer der beiden schwebte zunächst in Lebensgefahr. Später starb der Mann an den Folgen des Unfalls. Ein weiterer Arbeiter kam mit leichten Verletzungen davon.
Männer fielen mindestens sechs Meter in die Tiefe
Die beiden Männer waren beim Einsturz von dem Gerüst auf dem Gelände des Streichelzoos aus einer Höhe von sechs bis zehn Metern zu Boden gefallen, wie deutsche Medien berichteten. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang unklar.
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