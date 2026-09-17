Forscher finden mit Abstand jüngsten Baby-Planeten

„Unsere Modelle zur Planetenentstehung hatten bereits Schwierigkeiten, die bisherigen Rekordhalter für den jüngsten bekannten Planeten zu erklären – ein Vierfach-Gleichstand zwischen zwei Planeten, die ihre Sonne PDS 70 umkreisen, und zwei Planeten, die den Stern WISPIT 2 umkreisen –, die alle älter als fünf Millionen Jahre sind“, wird Lucas Cieza, Professor am Instituto de Estudios Astrofísicos in Chile und Mitautor der Arbeit, in welcher die Ergebnisse detailliert beschrieben werden, auf der Website der NASA zitiert. „Elias 2-24 b zeigt uns, dass selbst unseren besten Modelle zur Entstehung von Planeten noch einige wichtige Prozesse fehlen“, so Cieza.