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Eine Mio. Jahre alt

Forscher finden mit Abstand jüngsten Baby-Planeten

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17.09.2026 16:12
„Elias 2-24 b“ (der helle Fleck rechts oben) kreist etwa 55-mal so weit von seinem Stern ...
„Elias 2-24 b“ (der helle Fleck rechts oben) kreist etwa 55-mal so weit von seinem Stern entfernt wie unsere Erde von der Sonne.(Bild: NASA/W. M. Keck Observatory/Adam Makarenko)
Porträt von Wilhelm Eder
Von Wilhelm Eder

Astronomen haben mithilfe von Daten aus von der US-Raumfahrtbehörde NASA finanzierten Archiven einen weniger als eine Million Jahre alten Himmelskörper als den jüngsten bekannten Planeten bestätigt. Der „Elias 2-24 b“ getaufte Babyplanet wirbelt noch immer in seiner geburtsbedingten Staub- und Gasscheibe herum.

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Dieser Baby-Gasriese befindet sich – im kosmischen Maßstab betrachtet – quasi mitten in seiner Geburtsphase. „Elias 2-24 b“ ist noch nicht vollständig fertig geformt und zieht seine Bahnen innerhalb einer protoplanetaren Staub- und Gasscheibe um seinen ebenfalls jungen Zentralstern. Dabei saugt der Planet aktiv weiteres Material aus seiner Umgebung auf, um solcherart seine Atmosphäre aufzubauen.

Laut einem Artikel, der in den „Astrophysical Journal Letters“ veröffentlicht wurde, kombinierten die Forscher dafür die Daten mehrerer Großteleskope (darunter ALMA und VLT; Anm.), um die Entdeckung bestätigen zu können. Entscheidend für die Bestätigung waren historische Aufnahmen aus dem Keck Observatory Archive, das von der NASA mitfinanziert wird.

Die vier Hauptteleskope des Very Large Telescope (VLT) der ESO in Chile
Die vier Hauptteleskope des Very Large Telescope (VLT) der ESO in Chile(Bild: ESO)

„Unsere Modelle zur Planetenentstehung hatten bereits Schwierigkeiten, die bisherigen Rekordhalter für den jüngsten bekannten Planeten zu erklären – ein Vierfach-Gleichstand zwischen zwei Planeten, die ihre Sonne PDS 70 umkreisen, und zwei Planeten, die den Stern WISPIT 2 umkreisen –, die alle älter als fünf Millionen Jahre sind“, wird Lucas Cieza, Professor am Instituto de Estudios Astrofísicos in Chile und Mitautor der Arbeit, in welcher die Ergebnisse detailliert beschrieben werden, auf der Website der NASA zitiert. „Elias 2-24 b zeigt uns, dass selbst unseren besten Modelle zur Entstehung von Planeten noch einige wichtige Prozesse fehlen“, so Cieza.

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Der Baby-Planet und sein Zentralgestirn sind rund 453 Lichtjahre von der Erde entfernt. „Elias 2-24 b“ kreist laut Angaben der NASA-Astronomen extrem weit außen – etwa 55-mal so weit von seinem Stern entfernt wie unsere Erde von der Sonne.

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