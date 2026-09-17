Mann beschmiert ganzes Treppenhaus mit Blut

Verletzter wurde ins Spital gebracht

Den Beamten blieb schließlich nichts anderes übrig, als den Mann zu verhaften. Zuvor hatte dieser aber schon seine Spuren im Haus hinterlassen. Nicht nur das Treppenhaus war voller Blut, auch die Wände seiner eigenen Wohnung waren blutverschmiert. Der 27-Jährige dürfte sich selbst verletzt haben. Weitere Personen waren nicht in den Vorfall involviert. Neben der Rettung standen mehrere Polizeistreifen im Einsatz. Im Anschluss an den Einsatz wurde der Verletzte für weitere Abklärungen ins Spital gebracht.