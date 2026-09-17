Schwerer Start ins Leben für Kindergartenkinder

Im Biomüll nach Essbarem gesucht

Während sich die Pflegeeltern beim Prozess bedeckt geben über die Verfassung der Buben, zitiert eine diplomierte Sozialarbeiterin aus deren Aussagen ihr gegenüber. „Mir wurde zugetragen, dass die Kleinen von Albträumen geplagt werden. Dass sie Bettnässer sind. Dass sie im Biomüll nach Essbarem suchen. Dass sie Brösel vom Boden aufschlecken. Dass sie aggressiv betteln. Dass sie einander aus dem Nichts Schmerz zufügen.“ Der Pflegemutter habe der Ältere von Schlägen auf den Kopf, Hintern und Rücken erzählt. Von Beschimpfungen. Von Hunger. „Es gab meist nur Brot und Wasser. Am Abend gar nichts. Der Kühlschrank war immer leer.“ Dies alles lasse, so die Sozialarbeiterin, „auf eine Traumafolgestörung schließen“.