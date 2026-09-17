Mega-Talent vor Wechsel zu Bayern? Das sagt Freund

Gabriel könnte Manchester vielleicht aber schon bald verlassen. Laut „The Athletic“ steht das Talent mit dem Klub wegen eines möglichen Wechsels im Austausch. Er will sich demnach einer neuen Herausforderung stellen. Real Madrid soll sich intensiv um ihn bemühen. Neben dem FC Bayern wurde auch schon über Interesse vom FC Barcelona und Paris Saint-Germain spekuliert.