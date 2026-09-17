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15-Jähriger will weg

Mega-Talent vor Wechsel zu Bayern? Das sagt Freund

Fußball International
17.09.2026 15:37
Bayern-Sportdirektor Christoph Freund (li.) und -Trainer Vincent Kompany
Bayern-Sportdirektor Christoph Freund (li.) und -Trainer Vincent Kompany(Bild: EPA/RONALD WITTEK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ganz Fußball-Europa jagt J. J. Gabriel! Jetzt hat erstmals der FC Bayern München auf die Wechselgerüchte rund um das 15-jährige Wunderkind reagiert.

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„Ich spreche nicht über Spieler, die bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen“, sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund, „aber wir kennen den Spieler, weil er sehr, sehr talentiert ist, sicher ein außergewöhnliches Talent. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen.“

Als Freund vor dem Bundesliga-Heimspiel des deutschen Rekordmeisters am Freitag (20.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) gegen den 1. FC Union Berlin danach befragt wurde, ob man mit dem Offensivspieler im Austausch sei, sagte er: „Aktuell nicht.“

Einige Topklubs zeigen Interesse
Joseph Junior Andreou Gabriel von Manchester United zählt zu den größten Talenten im englischen Nachwuchsfußball. In der vergangenen Saison wurde er als jüngster Spieler zum besten Kicker der englischen U18-Liga gekürt.

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Gabriel könnte Manchester vielleicht aber schon bald verlassen. Laut „The Athletic“ steht das Talent mit dem Klub wegen eines möglichen Wechsels im Austausch. Er will sich demnach einer neuen Herausforderung stellen. Real Madrid soll sich intensiv um ihn bemühen. Neben dem FC Bayern wurde auch schon über Interesse vom FC Barcelona und Paris Saint-Germain spekuliert.

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