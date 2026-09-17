Kanada vor historischem Schulterschluss mit Europa

Zwei Drittel der weltweiten Eisbären-Population leben laut WWF in Kanada – und könnten bald „Europäer“ sein. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will das Land zum ersten „assoziierten EU-Mitglied“ machen. Wie ein solcher Status aussehen könnte, wurde nicht erläutert, Experten rechnen mit einer besonders engen Partnerschaft, die zwischen einer regulären Zusammenarbeit und einer Vollmitgliedschaft liegen könnte.