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Oh là là, Kim!

Kim Kardashian: Date mit Hamilton im Dessouskleid!

Society International
17.09.2026 16:00
Bei diesem Auftritt dürfte Formel-1-Star Lewis Hamilton nicht nur zweimal hingesehen haben! Kim ...
Bei diesem Auftritt dürfte Formel-1-Star Lewis Hamilton nicht nur zweimal hingesehen haben! Kim Kardashian kam im Dessouskleid zum Abendessen.(Bild: PPS/www.PPS.at)
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Von krone.at

Oh là là! Dieses Kleid ist rasanter als die Formel 1! Kim Kardashian überraschte Lewis Hamilton bei einem gemeinsamen Abendessen mit einem Kleid, das wie direkt aus der Dessous-Schublade wirkte. Hauteng, tief dekolletiert und mit aufreizender Spitze, setzte es ihre Kurven perfekt in Szene.

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Paris ist die Stadt der Liebe und genau dort lieferten Kim Kardashian (45) und Formel-1-Star Lewis Hamilton (41) jetzt neue Bilder ihrer Lovestory.

Die Reality-Ikone wurde am Dienstagabend nach einem gemeinsamen Dinner mit Hamilton vor dem beliebten Restaurant „Ferdi“ in der französischen Hauptstadt fotografiert. Besonders auffällig: Kims Outfit! Die Unternehmerin setzte auf ein figurbetontes schwarzes Midikleid, das eher an luxuriöse Dessous als an ein Kleid fürs ein romantisches Abendessen erinnerte.

Kim Kardashian sorgt bei einem Dinner mit Formel-1-Star Lewis Hamilton für mächtig ...
Kim Kardashian sorgt bei einem Dinner mit Formel-1-Star Lewis Hamilton für mächtig Gesprächsstoff. Im verführerischen Spitzen-Kleid zog sie alle Blicke auf sich.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Das „kleien Schwarze“ mal anders
Das sogenannte „kleine Schwarze“ gilt seit Jahrzehnten als Mode-Klassiker. Doch Kim Kardashian machte daraus eine echte Kampfansage. Das Kleid verfügte über ein korsagenähnliches Oberteil mit zarter Blumen-Spitze. Die feinen Lace-Details blitzten nicht nur am Dekolleté hervor, sondern auch am Saum des Kleides.

Auch der Rest des Looks war durchgeplant: Mit ihren offen getragenen dunklen Haaren und sanften Wellen wirkte Kardashian elegant, aber gleichzeitig äußerst verführerisch.

Lewis Hamilton (l.) und Kim Kardashian nach dem Dinner-Date in Paris
Lewis Hamilton (l.) und Kim Kardashian nach dem Dinner-Date in Paris(Bild: PPS/www.PPS.at)

Schon seit Anfang des Jahres wurde über eine Romanze zwischen Kim Kardashian und Lewis Hamilton spekuliert. Erste Liebesgerüchte machten im Februar 2026 die Runde, nachdem die beiden angeblich ein gemeinsames Wochenende in den malerischen Cotswolds in England verbracht hatten. Spätestens im Frühjahr wurden die Hinweise immer deutlicher: Bei mehreren gemeinsamen Auftritten, unter anderem in Malibu, zeigten sie sich auffallend vertraut.

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Liebes-Outing im Fahrerlager
Anfang Juni machte Kim ihre Beziehung schließlich offiziell, als sie an Hamiltons Seite im Formel-1-Fahrerlager von Monaco auftauchte und die Liebe der beiden auch auf Instagram nicht länger versteckte. Seitdem präsentieren sich die Reality-Queen und der Rennstar immer häufiger gemeinsam, ob im Urlaub am Comer See, bei glamourösen Dinner-Dates in Paris oder auf ihren Social-Media-Kanälen.

Kim Kardashian war dreimal verheiratet. Ihre vier Kinder stammen aus der Ehe mit Kanye West. Nach der Scheidung sorgte sie mit einer Liaison mit dem Komiker Pete Davidson für Schlagzeilen. Lewis Hamilton war unter anderem mit Nicole Scherzinger liiert. 

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