Kim Kardashian: Date mit Hamilton im Dessouskleid!

Liebes-Outing im Fahrerlager

Anfang Juni machte Kim ihre Beziehung schließlich offiziell, als sie an Hamiltons Seite im Formel-1-Fahrerlager von Monaco auftauchte und die Liebe der beiden auch auf Instagram nicht länger versteckte. Seitdem präsentieren sich die Reality-Queen und der Rennstar immer häufiger gemeinsam, ob im Urlaub am Comer See, bei glamourösen Dinner-Dates in Paris oder auf ihren Social-Media-Kanälen.