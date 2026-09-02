600 Euro mehr für Dienst in Wiener „Problembezirk“

Auch sonst hat der 20. Bezirk einige Besonderheiten. So zeigen die Bezirksstatistiken, dass die Wohnverhältnisse dort vergleichsweise beengt sind. So stehen pro Person im Durchschnitt nur 30 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung, was deutlich unter dem Wiener Durchschnitt liegt. Jugendliche halten sich unter anderem wegen dieser Wohnverhältnisse häufig im öffentlichen Raum auf. Gerade das macht die Gegend für den Test interessant: normaler Alltagsbetrieb, Nachtleben, Großveranstaltungen, Verkehr, Touristen und unterschiedliche Einsatzlagen treffen hier aufeinander.

„Neues Modell sorgt dafür, dass auch mehr Streifen unterwegs sind“

Doch bringt eine flexiblere Einteilung tatsächlich mehr sichtbare Polizeipräsenz zu den richtigen Zeiten oder bleibt am Ende nur weniger Personal zu anderen Zeiten übrig? „Das neue Modell sorgt dafür, dass dann, wenn es mehr Einsätze gibt, auch mehr Streifen unterwegs sind. Das ist bedarfsorientierte Planung. Derzeit ist das nicht der Fall – gerade im Gruppendienst“, heißt es dazu von LPD Wien auf „Krone“-Anfrage. Mit Stand Juli 2026 versahen im Stadtpolizeikommando 2/20 insgesamt 313 Beamte ihren Dienst.