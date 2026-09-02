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Hai-Alarm in Salzburg

Zum Auftakt wartet ein Traditionsklub mit Biss

Sport
02.09.2026 13:30
MacInnis (M.) und Köln gastieren in Salzburg.
MacInnis (M.) und Köln gastieren in Salzburg.(Bild: GEPA)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Acht Meistertitel, ein Zuschauerrekord und eine lebende Klublegende: Mit den Kölner Haien wartet zum CHL-Auftakt ein echter Traditionsklub auf Salzburg. Die „Krone“ nimmt die Rheinländer im „Gegnercheck“ genauer unter die Lupe und zeigt, was die Domstädter so besonders macht.

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Hai-Alarm in der Salzach! Zum Auftakt in die Champions Hockey League wartet auf Salzburg am Donnerstag mit den Kölner Haien ein echter deutscher Traditionsklub. Die „Krone“ stellt den achtfachen deutschen Meister vor.

Schneller Aufstieg aus der Tiefe: 1972 löste sich die Eishockeyabteilung vom Kölner EK, 1977 feierte der KEC den erste Meistertitel. Sieben weitere folgten, auf Nummer neun warten die Domstädter seit 2002. Nach elf Jahren sind sie nun zurück in der CHL.

Europas größtes Haifischbecken: 18.112 Fans kamen vergangene Saison im Schnitt in die Lanxess Arena – zum dritten Mal in Folge Europarekord. 15 von 26 Heimspielen waren mit 18.600 Zuschauern ausverkauft.

Zitat Icon

Schließlich hört man nur einmal zum ersten Mal auf

Haie-Kapitän Moritz Müller

Treue bis in die Flossen: Seit 2003 trägt Kapitän Moritz Müller das KEC-Trikot. Olympia- und WM-Silber gewann der 39-Jährige mit Deutschland, nur der Meistertitel mit den Haien fehlt im Sortiment. Im Sommer dachte er ans Aufhören. „Schließlich hört man nur einmal zum ersten Mal auf“, scherzte Müller – und verlängerte doch noch einmal.

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Mit neuem Kurs auf Beutezug: Neu an der Bande ist Thomas Berglund, der Luleå 2025 zum schwedischen Meistertitel führte. Sein Plan: „Es ist wichtig, dem Team Klarheit zu geben.“ Zu den Schlüsselspielern Gregor MacLeod, Dominik Bokk, Patrick Russell und Olympiasieger Valtteri Kemiläinen gesellte sich im Sommer Marcel Noebels aus Berlin. Vier Siege aus fünf Tests zeigen: Die Rheinländer sind für Salzburg gerüstet.

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