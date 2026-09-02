Zum Auftakt wartet ein Traditionsklub mit Biss

Mit neuem Kurs auf Beutezug: Neu an der Bande ist Thomas Berglund, der Luleå 2025 zum schwedischen Meistertitel führte. Sein Plan: „Es ist wichtig, dem Team Klarheit zu geben.“ Zu den Schlüsselspielern Gregor MacLeod, Dominik Bokk, Patrick Russell und Olympiasieger Valtteri Kemiläinen gesellte sich im Sommer Marcel Noebels aus Berlin. Vier Siege aus fünf Tests zeigen: Die Rheinländer sind für Salzburg gerüstet.