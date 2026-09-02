Diskussionen um Outfit: Jetzt reagiert Sabalenka!

Zudem erklärte sie den Hintergrund des Konzepts. „Dieses Jahr war für Nike etwas ganz Besonderes. Es ging immer darum, eine Verbindung zu verschiedenen Sportarten zu finden. Surfen für die Australian Open, Ballett für Roland Garros, Cricket für Wimbledon. Jetzt ist Basketball dran – und wir sind in New York. Ist das nicht die perfekte Kombination?“, so die 28-Jährige.