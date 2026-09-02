Diskussionen um Outfit: Jetzt reagiert Sabalenka!

Aryna Sabalenka hat sich unbeeindruckt von den Diskussionen rund um ihr Outfit im Mixed-Doppel bei den US-Open gezeigt. Zudem liefert die Tennis-Weltranglistenerste eine Erklärung für das Designkonzept.
Sabalenkas Outfit mit transparenter Netz-Optik hat am Rande der US-Open für Gesprächsstoff gesorgt. In ihrem Mixed-Doppel-Einsatz an der Seite von Novak Djokovic präsentierte sich die Belarussin im transparenten Nike-Kleid, unter dem ein orangefarbener Sport-BH und Shorts zu sehen waren.
„Ich liebe es“
Schon während der Partie entstanden deshalb Diskussionen rund um den Look. Sabalenka selbst zeigt sich davon völlig unbeeindruckt. „Wen interessiert, was die Leute denken? Ich liebe es“, erklärt die Weltranglistenerste am Rande der US-Open in New York.
Zudem erklärte sie den Hintergrund des Konzepts. „Dieses Jahr war für Nike etwas ganz Besonderes. Es ging immer darum, eine Verbindung zu verschiedenen Sportarten zu finden. Surfen für die Australian Open, Ballett für Roland Garros, Cricket für Wimbledon. Jetzt ist Basketball dran – und wir sind in New York. Ist das nicht die perfekte Kombination?“, so die 28-Jährige.
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