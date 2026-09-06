Wie Steirer Hodenkrebs besiegte und Vater wurde

Ihm blieb keine andere Wahl, als sein Leben in die Hände der Ärzte zu legen. Und, genau genommen, auch das seiner Nachkommen – aber dazu kommen wir noch. In einer Operation wurde ihm ein Hoden entfernt. Es folgte eine heftige Chemotherapie, die sogar einen Lungeninfarkt zu Folge hatte. Statt Skitouren, Radausflügen und geregeltem Arbeitsleben standen lange Spitalsaufenthalte auf dem Plan. „Ich habe in einem Jahr über 100 Nächte hier im LKH verbracht“, erzählt Habian.