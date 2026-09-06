Ein kleines Pony für die große Sache

Ein Name für den kleinen Charity-Star

Eine wichtige Frage ist allerdings noch offen: Der kleine Charity-Star hat noch keinen Namen. Dieser wird gemeinsam mit der Community gesucht. Über die Social-Media-Kanäle der Longines Global Champions Tour Vienna und der „Kronen Zeitung“ läuft eine Abstimmung, bei der über den künftigen Namen des Shetlandfohlens entschieden wird. Bis zu seinem großen Auftritt in Schönbrunn soll damit nicht nur seine Mission, sondern auch sein Name feststehen.