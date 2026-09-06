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Namenlos auf Mission

Ein kleines Pony für die große Sache

Österreich
06.09.2026 07:00
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Charity-Star auf vier Beinen: Ein Pony für Kinder und Tiere. Der kleine Hengst wird zugunsten ...
Charity-Star auf vier Beinen: Ein Pony für Kinder und Tiere. Der kleine Hengst wird zugunsten zweier Einrichtungen versteigert.(Bild: Manuel Pečnik)
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Von Sponsoring

Zwölf vielversprechende Warmblutfohlen stehen bei der Fohlenauktion im Rahmen der Longines Global Champions Tour Vienna vor Schloss Schönbrunn im Mittelpunkt. Doch eines tritt außer Konkurrenz an: Ein Shetlandpony wird für den guten Zweck versteigert. Der gesamte Erlös kommt dem Kinderhospiz Lichtblickhof und Gut Aiderbichl zugute.

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Das braun gescheckte Hengstfohlen stammt aus dem Gestüt Finkstone in der Südsteiermark, wo sich Züchter Manuel Pečnik seit rund 30 Jahren der Zucht von Shetland- und Mini-Shetlandponys widmet. Ende September wartet auf den kleinen Hengst ein besonderer Auftritt: Vor der Kulisse von Schloss Schönbrunn soll er möglichst viele Bieter für die gute Sache gewinnen.

Außer Konkurrenz, für die gute Sache
Während bei der Auktion zwölf Warmblutfohlen des Westfälischen Pferdestammbuchs als mögliche Sportpferde von morgen präsentiert werden, hat das Shetlandpony eine andere Mission. Mit seiner Versteigerung werden zwei Einrichtungen unterstützt, bei denen die besondere Beziehung zwischen Mensch und Tier eine zentrale Rolle spielt.

Tiere helfen Menschen – und umgekehrt
Am Kinderhospiz Lichtblickhof begleiten speziell ausgebildete Therapietiere schwerkranke und traumatisierte Kinder sowie deren Familien und schenken ihnen in schwierigen Lebenssituationen wertvolle Momente.

Gut Aiderbichl wiederum bietet Tieren in Not ein Zuhause bis an ihr Lebensende. Die Tierschutzorganisation unterstützt auch Menschen, die etwa aufgrund einer Erkrankung, eines Unfalls oder finanzieller Schwierigkeiten nicht mehr selbst für ihre Tiere sorgen können. Mit der Tiervorsorge können Tierhalter zudem für den Fall vorsorgen, dass sie die Betreuung ihres Tieres eines Tages nicht mehr übernehmen können.

„Ein kleines Pony kann an diesem Wochenende Großes bewirken. Ich hoffe, dass viele Menschen bei der Versteigerung kräftig mitbieten und wir am Ende eine richtig schöne Summe an den Lichtblickhof und Gut Aiderbichl übergeben können“, sagt Co-Veranstalterin Sonja Klima. 

Die Charity-Versteigerung findet am Samstag, 26. September im Rahmen der Fohlenauktion der Longines Global Champions Tour Vienna statt. Wie viel Geld der kleine Hengst am Ende für die beiden Einrichtungen einbringt, liegt damit in den Händen der Bieter im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn.

Ein Name für den kleinen Charity-Star
Eine wichtige Frage ist allerdings noch offen: Der kleine Charity-Star hat noch keinen Namen. Dieser wird gemeinsam mit der Community gesucht. Über die Social-Media-Kanäle der Longines Global Champions Tour Vienna und der „Kronen Zeitung“ läuft eine Abstimmung, bei der über den künftigen Namen des Shetlandfohlens entschieden wird. Bis zu seinem großen Auftritt in Schönbrunn soll damit nicht nur seine Mission, sondern auch sein Name feststehen.

(Bild: LGCT Vienna)
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Die Longines Global Champions Tour Vienna im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn findet von 24. bis 27. September 2026 statt. 

Sichern Sie sich jetzt noch die letzten Tickets, denn das Event ist nahezu ausverkauft. 

Tickets jetzt sichern im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at 

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