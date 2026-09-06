Alte Zugtoiletten sorgen für neuen Pendlergroll

„Wir verstehen, dass ältere Fahrzeuge bei Kunden Unmut auslösen können. Der Rückschluss, dass das Waldviertel für die ÖBB weniger Bedeutung hätte, ist aber nicht zutreffend. Regionen werden keinesfalls bevorzugt oder benachteiligt“, entgegnet ÖBB-Sprecher Christopher Seif. Bei einzelnen älteren Fahrzeugtypen, die derzeit noch im Regionalverkehr im Einsatz seien, gebe es noch Toilettensysteme älterer Bauart. Das betreffe unter anderem die „City Shuttles“, die auch auf der FJB fahren.