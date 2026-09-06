Das Wochenende geht in sein sonnig-warmes Finale

Angenehm wird es auch hinsichtlich der Temperaturen. Am wärmsten dürfte es im Westen des Landes werden, die Thermometermarke klettert in so mancher Tiroler oder Kärntner Region auf bis zu 29 Grad. Generell wird es im Westen und Süden am wärmsten. Im Osten erreichen die Temperaturen voraussichtlich bis zu 26 Grad.