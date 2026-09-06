Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sonntag zum Genießen

Das Wochenende geht in sein sonnig-warmes Finale

Österreich
06.09.2026 06:00
Fast wolkenloser Himmel lockt am Sonntag ins Freie.
Fast wolkenloser Himmel lockt am Sonntag ins Freie.(Bild: Irina Schmidt - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein sonniges Wochenendfinale steht uns am heutigen Sonntag bevor. Im ganzen Land zeigt sich zumeist von der Früh weg die Sonne vom nahezu wolkenlosen Himmel. Dazu klettert das Quecksilber auch wieder in die Höhe – Maxiwerte von bis zu 29 Grad sind möglich.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach dem kurzen Dämpfer am Samstag ist der Sonntag um Versöhnung bemüht. Nur inneralpin, im Nordstau sowie im Süden startet der Tag mit einigen Restwolken, lokal auch noch Nebelfeldern aus der Nacht. Doch den Sonnenschein kann das nur wenig trüben.

Abseits der Alpen geht es bereits vom Morgen weg sonnig in den Tag. Bestehende Restbewölkung löst sich allmählich auf. Am Nachmittag lacht dann im ganzen Land die Sonne vom oftmals wolkenlosen Himmel. Der Wind bläst mäßig.

Angenehm wird es auch hinsichtlich der Temperaturen. Am wärmsten dürfte es im Westen des Landes werden, die Thermometermarke klettert in so mancher Tiroler oder Kärntner Region auf bis zu 29 Grad. Generell wird es im Westen und Süden am wärmsten. Im Osten erreichen die Temperaturen voraussichtlich bis zu 26 Grad.

Der Ausblick auf die neue Woche verspricht noch einmal Spätsommer mit Werten jenseits der 30-Grad-Marke am Dienstag – ehe am Mittwoch die Zäsur erfolgt und die Temperaturen mit aufkommenden Schauern zurückgehen. Danach geht es – Stand jetzt – mit den Werten eher gedämpfter weiter. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
06.09.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Jetzt bröckelt der Tunnel beim Luxus-Millionengrab
128.973 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Fertigstellung des „Six Senses“-Luxusprojekts steht weiter in den Sternen – auch wenn die ...
Wien
Beatpatrol-Flop: Fans frustriert, Künstler weg
115.271 mal gelesen
Stundenlanges Warten statt tanzen in Wien: Bei Beatpatrol gab es am Freitag massive Probleme – ...
Steiermark
Grazerin (24) getötet: Verdächtiger aus Familie
86.853 mal gelesen
Die Polizei am Tatort am Grazer am Bischofplatz
Außenpolitik
Schreckgespenst AfD: „… dann ist CDU kaputt!“
1437 mal kommentiert
AfD-Wahlkampfveranstaltung in Sachsen-Anhalt: Zum ersten Mal seit 1945 könnte in deinem ...
Innenpolitik
Babler: „Lasst meinen Papa aus dem Spiel!“
1229 mal kommentiert
Andreas Babler meldete sich nach dem OP-Vorwurf selbst auf Facebook zu Wort.
Außenpolitik
Kultband wegen Anti-AfD-Sagern von Fest ausgeladen
946 mal kommentiert
Marian Gold: Er ist der Sänger von Alphaville. 
Mehr Österreich
Fäkalien auf Schienen
Alte Zugtoiletten sorgen für neuen Pendlergroll
Sonntag zum Genießen
Das Wochenende geht in sein sonnig-warmes Finale
Aus für Hormonfleisch
Kulinarischer Schutzschild fürs Schnitzerl wirkt
Am Steuer eingenickt
Alko-Lenkerin rammte beim Überholen Rennradfahrer
Krone Plus Logo
Retro-Charme zieht an
Legendäres Tanzlokal: „Mich müssen‘s raustragen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf