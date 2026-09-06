Das Wochenende geht in sein sonnig-warmes Finale

Ein sonniges Wochenendfinale steht uns am heutigen Sonntag bevor. Im ganzen Land zeigt sich zumeist von der Früh weg die Sonne vom nahezu wolkenlosen Himmel. Dazu klettert das Quecksilber auch wieder in die Höhe – Maxiwerte von bis zu 29 Grad sind möglich.
Nach dem kurzen Dämpfer am Samstag ist der Sonntag um Versöhnung bemüht. Nur inneralpin, im Nordstau sowie im Süden startet der Tag mit einigen Restwolken, lokal auch noch Nebelfeldern aus der Nacht. Doch den Sonnenschein kann das nur wenig trüben.
Abseits der Alpen geht es bereits vom Morgen weg sonnig in den Tag. Bestehende Restbewölkung löst sich allmählich auf. Am Nachmittag lacht dann im ganzen Land die Sonne vom oftmals wolkenlosen Himmel. Der Wind bläst mäßig.
Angenehm wird es auch hinsichtlich der Temperaturen. Am wärmsten dürfte es im Westen des Landes werden, die Thermometermarke klettert in so mancher Tiroler oder Kärntner Region auf bis zu 29 Grad. Generell wird es im Westen und Süden am wärmsten. Im Osten erreichen die Temperaturen voraussichtlich bis zu 26 Grad.
Der Ausblick auf die neue Woche verspricht noch einmal Spätsommer mit Werten jenseits der 30-Grad-Marke am Dienstag – ehe am Mittwoch die Zäsur erfolgt und die Temperaturen mit aufkommenden Schauern zurückgehen. Danach geht es – Stand jetzt – mit den Werten eher gedämpfter weiter.
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