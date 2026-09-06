10 Jahre „Elphi“: Vom Skandal zur Sensation

Neben dem Gebäude selbst und der einzigartigen Akustik im Konzertsaal, die dank der „Weißen Haut“ aus rund 10.000 individuell gefrästen Gipsfaserplatten bis in die obersten Ränge kristallklar klingt, prägte ein Österreicher von Anfang an die Erfolgsgeschichte mit. Der frühere Direktor des Wiener Konzerthauses, Christoph Lieben-Seutter, sorgt nicht nur mit großartigen Orchestern und Künstlern für Top-Qualität, sondern machte aus der „Elphi“ das versprochene „Haus für alle“. „Wir haben das Glück, dass viele der wichtigsten Orchester ihre Tourneen rund um den Auftritt bei uns planen“, freut sich der Lieben-Seuter über den anhaltenden Ansturm auch von künstlerischer Seite.

Auch die Wiener Philharmoniker verbindet eine eigene Liebesgeschichte mit der Elbphilharmonie – mit 21 Konzerten waren sie von den internationalen Orchestern am häufigsten zu Gast.

Von Beethoven bis zur Techno-Marching-Band

Für Vielfalt sorgt auch das experimentierfreudige Angebot, das weit über die Grenzen der Klassik hinausgeht: von eigenen Jazz-Zyklen, zahlreichen Uraufführungen zeitgenössischer Musik, ungewöhnlichen Festivals bis hin zu Popstars wie Elvis Costello, Paolo Conte oder Robbie Williams.