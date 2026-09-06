Zweijährige Bayern-Serie auf Schalke gerissen

Das war‘s mit der Tabellenführung! Zum ersten Mal seit über zwei Jahren führt der FC Bayern nicht die Bundesliga an. Auf Schalke kam die Truppe von Vincent Kompany am Samstag nicht über ein torloses Unentschieden hinaus.
Gegen den Aufsteiger aus Gelsenkirchen dürften die meisten Bayern-Fans mit einer wilden Tor-Party gerechnet haben, stattdessen bekamen die Zuschauer einen ratlosen Auftritt des deutschen Rekordmeisters zu Gesicht.
Freiburg führt
Zu souverän agierte die Defensive der „Knappen“, zu sicher stand Schlussmann Loris Karius zwischen den Pfosten. Am Ende mussten sich die Bayern mit einem 0:0 zufrieden und die Tabellenführung an Freiburg abgeben.
Zum ersten Mal seit dem 1. September 2024 thronen die Münchner nicht an der Spitze der Bundesliga, bei vier Punkten auf dem Konto sind sogar Dortmund und der SV Elversberg vor dem FC Bayern. Auf Letzteren trifft der Meister bereits kommende Woche. Ob Harry Kane und Co. die Tabelle da wieder gerade rücken können?
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