Zweijährige Bayern-Serie auf Schalke gerissen

Zum ersten Mal seit dem 1. September 2024 thronen die Münchner nicht an der Spitze der Bundesliga, bei vier Punkten auf dem Konto sind sogar Dortmund und der SV Elversberg vor dem FC Bayern. Auf Letzteren trifft der Meister bereits kommende Woche. Ob Harry Kane und Co. die Tabelle da wieder gerade rücken können?