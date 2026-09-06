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Trennungen häufen sich

Dieses Medikament gilt als „Scheidungsdroge“

Leben
06.09.2026 18:14
Gibt es tatsächlich ein Medikament, das Scheidungen verursacht? Krone+ befragte einen Psychiater ...
Gibt es tatsächlich ein Medikament, das Scheidungen verursacht? Krone+ befragte einen Psychiater dazu.(Bild: Graphicroyalty - stock.adobe.com)
Porträt von Denise Zöhrer
Von Denise Zöhrer

Die Nebenwirkungen einer Arznei stehen im Beipackzettel. Aber was, wenn sie auch Auswirkungen auf das Beziehungsleben haben könnte? So bekam ein bestimmtes Medikament den Spitznamen „Scheidungsdroge“, weil sich vor allem Frauen nach Beginn der Einnahme vermehrt von ihren Partnern trennen sollen.

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„Meine Frau hat das Medikament verschrieben bekommen und hat sich danach emotional von mir entfernt. Sie hat mir gesagt, dass sie die letzten zwölf Jahre eine Maske getragen hat und erst jetzt endlich sie selbst sein kann. Ich habe das Gefühl, dass ich sie an das Medikament verloren habe“, schreibt ein User auf der Diskussionsplattform Reddit über seine Ehe.

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