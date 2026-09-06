Dieses Medikament gilt als „Scheidungsdroge“

„Meine Frau hat das Medikament verschrieben bekommen und hat sich danach emotional von mir entfernt. Sie hat mir gesagt, dass sie die letzten zwölf Jahre eine Maske getragen hat und erst jetzt endlich sie selbst sein kann. Ich habe das Gefühl, dass ich sie an das Medikament verloren habe“, schreibt ein User auf der Diskussionsplattform Reddit über seine Ehe.