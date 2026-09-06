Rot-weiß-rotes Beach-Duo holt sich U20-EM-Titel!

Das österreichische Beach-Volleyball-Duo Lia Berger und Lilli Hohenauer hat sich bei der U20-EM im italienischen Battipaglia die Goldmedaille gesichert.
Die beiden 19-Jährigen gewannen am Sonntag das Halbfinale gegen die Polinnen Zuzanna Kudlik/Hanna Lesniewicz ebenso ohne Satzverlust wie das Endspiel.
Im Duell um den Titel besiegten sie die Tschechinnen Lucie Knoblochova/Adela Petrikova mit 2:0 (18,11).
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