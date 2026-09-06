Dieser Mann hat für die AfD den Sieg geholt

Er ist 35 Jahre alt und mit allen Wassern gewaschen. Ulrich Siegmund zapft gerne Bier, schickt Selfies durch die virtuelle Welt und weiß, wie er sich inszenieren kann. Er ist der Kumpel, der an jedem Stammtisch gerne gehört wird – ein Mann des Volkes ist er, der Frontman der rechtsextremistischen Alternativen für Deutschland (AfD). Irgendwann war er der Deutsche Parfumverkäufer – heute will er für Recht und Ordnung sorgen. Siegmund ist kein strategischer Hardliner. Er zieht die Menschen mit seinen einfachen Botschaften – mit Dingen, die viele hören wollen in den Bann.