Wiesberger verbessert sich noch auf Endrang vier

Golfprofi Bernd Wiesberger hat sich beim European Masters in Crans-Montana mit einer 64er-Runde von sechs unter Par noch auf den geteilten vierten Endrang verbessert.
Während der Burgenländer zum Abschluss des Turniers der DP-World-Tour sechs Plätze gutmachte, rutschte Maximilian Steinlechner am Sonntag durch eine 71 von der zweiten an die 15. Stelle zurück. Den Sieg sicherte der Südafrikaner Thriston Lawrence am vierten Extraloch des Stechens gegen den Engländer Paul Casey.
China-Open-Sieger Wiesberger glänzte auf dem Par-70-Kurs mit neun Birdies, hinzu kamen drei Schlagverluste. Auf seinen nächsten Podestplatz nach Rang drei im Juli in München fehlte dem 40-Jährigen nur ein Schlag, das Topduo lag mit insgesamt 18 unter Par einen weiteren Stroke vor ihm. Steinlechner wurde seine zweite Podiumsplatzierung nach dem dritten Rang in Amsterdam vor Augen nach hinten durchgereicht. Dem Tiroler unterliefen bei vier anfänglichen Birdies ein Doppel-Bogey und drei Bogeys.
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