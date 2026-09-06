Wiesberger verbessert sich noch auf Endrang vier

China-Open-Sieger Wiesberger glänzte auf dem Par-70-Kurs mit neun Birdies, hinzu kamen drei Schlagverluste. Auf seinen nächsten Podestplatz nach Rang drei im Juli in München fehlte dem 40-Jährigen nur ein Schlag, das Topduo lag mit insgesamt 18 unter Par einen weiteren Stroke vor ihm. Steinlechner wurde seine zweite Podiumsplatzierung nach dem dritten Rang in Amsterdam vor Augen nach hinten durchgereicht. Dem Tiroler unterliefen bei vier anfänglichen Birdies ein Doppel-Bogey und drei Bogeys.