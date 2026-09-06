Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Nächste Generation

Das wünschen sich unsere Kinder vom Leben

Österreich
06.09.2026 15:52
Charlotte (18) aus Niederösterreich möchte ihre Träume verwirklichen und ihre Liebe zur Kunst ...
Charlotte (18) aus Niederösterreich möchte ihre Träume verwirklichen und ihre Liebe zur Kunst ausleben.(Bild: zVg)
Porträt von Anna Stockhammer
Von Anna Stockhammer

Die Erwachsenen von morgen müssen in jener Welt leben, die wir ihnen hinterlassen. Daher ist es so wichtig, was sie denken und was sie sich erwarten. Die „Krone“ hat bei Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 19 Jahren nachgefragt. Sie träumen von einer gerechteren, sauberen Welt und sie haben große persönliche Pläne.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Kühe und Dinosaurier, die interessieren Sebastian am allermeisten. Kühe möchte der Sechsjährige später einmal selbst züchten. Dinos kann er nur noch in seinen Tierbüchern aus der Bibliothek bestaunen. Weil Sebastian heuer in die Schule kommt, kann er die Bücher bald „ganz alleine“ lesen, erzählt er stolz. Dass Dinosaurier ausgestorben sind, findet der junge Oberösterreicher unglaublich. „So riesige Tiere sind einfach verschwunden!“ Und dass auch heute Tierarten aussterben, beschäftigt ihn. „Oft sind wir Menschen daran schuld. Deshalb wünsche ich mir für die Zukunft, dass wir besser auf unsere Natur und die Tiere aufpassen.“

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
06.09.2026 15:52
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Jetzt bröckelt der Tunnel beim Luxus-Millionengrab
148.144 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Fertigstellung des „Six Senses“-Luxusprojekts steht weiter in den Sternen – auch wenn die ...
Wien
Beatpatrol-Flop: Fans frustriert, Künstler weg
121.908 mal gelesen
Stundenlanges Warten statt tanzen in Wien: Bei Beatpatrol gab es am Freitag massive Probleme – ...
Musik
Rainhard Fendrich: Langsam naht das Grande Finale
90.088 mal gelesen
Der Blick in die Zukunft ist unsicher: In der Gegenwart liefert Rainhard Fendrich einen famosen ...
Außenpolitik
Schicksalswahl: Wie hoch gewinnt die AfD?
1907 mal kommentiert
In Sachsen-Anhalt kündigt sich ein Polit-Beben an.
Innenpolitik
Kopftuch-Strafen: Vereine wollen für Eltern zahlen
1634 mal kommentiert
An Problemschulen wird es unweigerlich zu Konflikten kommen.
Außenpolitik
„Nicht alle sind Nazis, sie wählen aus Frust AfD!“
1418 mal kommentiert
Offener, aber friedlicher Kampf links gegen rechts: Sachsen-Anhalt steht heute vor einer ...
Mehr Österreich
Einbruch in Hard
Unbekannte stahlen chinesischen Pkw aus Halle
Krone Plus Logo
Kasperl der Woche
Ein Juwel von einer Museumsdirektorin
Krone Plus Logo
Nächste Generation
Das wünschen sich unsere Kinder vom Leben
Bis zu 10 Grad weniger
Letzte Hitzetage stehen bevor – Sommer sagt Adieu
Tödliche Verletzungen
27-Jähriger kam bei Unfall mit Quad ums Leben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf