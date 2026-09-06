Das wünschen sich unsere Kinder vom Leben

Die Erwachsenen von morgen müssen in jener Welt leben, die wir ihnen hinterlassen. Daher ist es so wichtig, was sie denken und was sie sich erwarten. Die „Krone“ hat bei Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 19 Jahren nachgefragt. Sie träumen von einer gerechteren, sauberen Welt und sie haben große persönliche Pläne.
Kühe und Dinosaurier, die interessieren Sebastian am allermeisten. Kühe möchte der Sechsjährige später einmal selbst züchten. Dinos kann er nur noch in seinen Tierbüchern aus der Bibliothek bestaunen. Weil Sebastian heuer in die Schule kommt, kann er die Bücher bald „ganz alleine“ lesen, erzählt er stolz. Dass Dinosaurier ausgestorben sind, findet der junge Oberösterreicher unglaublich. „So riesige Tiere sind einfach verschwunden!“ Und dass auch heute Tierarten aussterben, beschäftigt ihn. „Oft sind wir Menschen daran schuld. Deshalb wünsche ich mir für die Zukunft, dass wir besser auf unsere Natur und die Tiere aufpassen.“
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