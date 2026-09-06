Das wünschen sich unsere Kinder vom Leben

Kühe und Dinosaurier, die interessieren Sebastian am allermeisten. Kühe möchte der Sechsjährige später einmal selbst züchten. Dinos kann er nur noch in seinen Tierbüchern aus der Bibliothek bestaunen. Weil Sebastian heuer in die Schule kommt, kann er die Bücher bald „ganz alleine“ lesen, erzählt er stolz. Dass Dinosaurier ausgestorben sind, findet der junge Oberösterreicher unglaublich. „So riesige Tiere sind einfach verschwunden!“ Und dass auch heute Tierarten aussterben, beschäftigt ihn. „Oft sind wir Menschen daran schuld. Deshalb wünsche ich mir für die Zukunft, dass wir besser auf unsere Natur und die Tiere aufpassen.“