Sonntag verabschiedet sich mit einer ruhigen Nacht

Wer den Sonntag gemütlich ausklingen lässt, darf sich auf eine ruhige Nacht freuen. Am Montag zeigt sich zunächst vielerorts die Sonne, ehe im Westen erste Wolken und später auch Gewitter aufziehen.
Der Sonntag verabschiedet sich in Österreich von seiner freundlichen Seite. In der Nacht auf Montag bleibt es trocken, vielerorts sogar sternenklar. Nur ein paar harmlose Schleierwolken ziehen über den Himmel und stören den Blick auf die Sterne kaum. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 17 Grad – in manchen Tälern wird es also bereits frisch, während die milderen Regionen eine vergleichsweise laue Nacht erleben.
Reichlich Sonnenschein im Osten
Wer am Montag früh aus dem Fenster schaut, darf sich vor allem in der Osthälfte noch über reichlich Sonnenschein freuen. Lediglich dünne Schleierwolken ziehen durch und lassen die Sonne höchstens etwas milchig wirken.
Im Westen kündigt sich dagegen schon am Morgen eine Wetteränderung an: Dort machen sich dichtere Wolken einer herannahenden Störungszone bemerkbar. Zunächst bleibt es aber auch hier überwiegend trocken.
Im Laufe des Nachmittags wird es dann vor allem vom Tiroler Oberland bis nach Oberkärnten unbeständiger. Dort sind gewittrige Regenschauer möglich. Anderswo können zwar ebenfalls Quellwolken wachsen, meist bleibt es aber trocken. Trotz der ersten Wolken bleibt der Montag noch einmal sommerlich warm: Die Temperaturen steigen auf 25 bis 30 Grad.
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