Sonntag verabschiedet sich mit einer ruhigen Nacht

Der Sonntag verabschiedet sich in Österreich von seiner freundlichen Seite. In der Nacht auf Montag bleibt es trocken, vielerorts sogar sternenklar. Nur ein paar harmlose Schleierwolken ziehen über den Himmel und stören den Blick auf die Sterne kaum. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 17 Grad – in manchen Tälern wird es also bereits frisch, während die milderen Regionen eine vergleichsweise laue Nacht erleben.