Papageien samt Gelege einfach im Wald ausgesetzt

Weitere Vögel unterwegs

„Wir konnten bisher drei Tiere sichern. Außerdem war auf einem Baum eine Kiste mit mehreren Eiern aufgehängt“, erzählt ein Tierschützer. Er geht davon aus, dass noch immer fünf Vögel in dem Gebiet unterwegs sind. Diese seien nicht für ein Leben in der freien Natur in unseren Breitengraden geschaffen. „Momentan finden sie vielleicht noch ein paar Körner und Früchte, aber wenn es kälter wird, wird es gefährlich“.