Papageien samt Gelege einfach im Wald ausgesetzt

Eine Radfahrerin staunte nicht schlecht, als sie in einem Waldstück in Schlatt mehrere Papageien entdeckte. Sie alarmierte Tierschützer, die seither versuchen, die Vögel einzufangen. Drei wurden bereits gesichert, fünf werden noch vermisst. Es soll auch schon eine Spur zu dem Halter geben – die Polizei ermittelt.
Rund 450 Vogelarten wurden laut Birdlife bis 2023 in Österreich nachgewiesen. Papageien gehören da eindeutig nicht dazu, trotzdem sind mehrere Exemplare der Exoten am Donnerstag in einem Waldstück in Schlatt aufgetaucht – allerdings nicht freiwillig, sie dürften dort zurückgelassen worden sein. Eine Radfahrerin wurde auf die Vögel aufmerksam und alarmierte die Tierengel Austria Tierrettung.
Weitere Vögel unterwegs
„Wir konnten bisher drei Tiere sichern. Außerdem war auf einem Baum eine Kiste mit mehreren Eiern aufgehängt“, erzählt ein Tierschützer. Er geht davon aus, dass noch immer fünf Vögel in dem Gebiet unterwegs sind. Diese seien nicht für ein Leben in der freien Natur in unseren Breitengraden geschaffen. „Momentan finden sie vielleicht noch ein paar Körner und Früchte, aber wenn es kälter wird, wird es gefährlich“.
Vorfall angezeigt
Am Samstag waren Mitglieder der Organisation wieder in dem Waldstück unterwegs, um nach den fehlenden Tieren zu suchen. Es dürfte auch schon einen ersten Verdacht geben, wer die Vögel ausgesetzt haben könnte. Der Vorfall wurde auf jeden Fall bei der Polizei angezeigt, die Ermittlungen laufen. „Wer seine Tiere nicht mehr halten oder versorgen kann, muss sich Hilfe holen“, appellieren die Tierschützer.
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