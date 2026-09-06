Ein Juwel von einer Museumsdirektorin

Nach Zeugenberichten über minutenlanges ungestörtes Einhämmern der Räuber auf die Vitrinen und zeitgleichem Chaos in ihrem Haus ruderte sie mit der Aussage zurück, sie habe das Sicherheitskonzept für die „Glanzstücke“-Ausstellung nicht zu verantworten, es sei aber einwandfrei gewesen. (Zumindest die Täter dürften zustimmen.) Trotzdem stellte Hollein im Nachhinein jene Metalldetektoren beim Eingang auf, die sie vorher als unsinnig abgetan hatte.