Van Aert gewinnt verkürzte Hitze-Etappe bei Vuelta

Der Belgier Wout van Aert hat die aufgrund von großer Hitze verkürzte 15. Etappe der Vuelta für sich entschieden. Der 31-Jährige gewann das hügelige Teilstück von Palma del Rio nach Cordoba (110 km) im Sprint einer Fünfer-Ausreißergruppe. Die Spitze der Gesamtwertung blieb vor dem letzten Ruhetag unverändert. Felix Gall ist weiterhin 2:06 Minuten hinter dem Spanier Enric Mas Zweiter. Nur vier Sekunden hinter dem Osttiroler lauert der viermalige Vuelta-Champion Primoz Roglic.
Der Rest ist bereits deutlicher abgehängt. Gall ist damit weiterhin auf einem guten Weg zum nächsten Podestplatz bei einer Grand Tour. Seinen ersten hatte er im Mai beim Giro d‘Italia als Zweiter hinter Jonas Vingegaard erobert. In Spanien warten in der Schlusswoche ein für den im Kampf gegen die Uhr schwachen Gall schwieriges Einzelzeitfahren auf flachem Terrain, danach aber auch noch zwei auf ihn zugeschnittene Bergetappen.
Punktetrikot-Träger Van Aert feierte in Andalusien zwei Tage nach dem Erfolg in Loja seinen zweiten Tageserfolg bei der laufenden Spanien-Rundfahrt. Sein Visma-Teamkollege Matthew Brennan war bereits dreimal erfolgreich. Für Van Aert war der Sieg vor dem Italiener Alessandro Romele (Astana) und Landsmann Thibau Nys (Lidl) der insgesamt fünfte Vuelta-Etappenerfolg, bei der Tour de France hält er bei bereits zehn Etappentriumphen. Das Hauptfeld mit Gall und Co. erreichte das Ziel bei Temperaturen von über 40 Grad rund drei Minuten nach der Spitze.
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