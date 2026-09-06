Van Aert gewinnt verkürzte Hitze-Etappe bei Vuelta

Punktetrikot-Träger Van Aert feierte in Andalusien zwei Tage nach dem Erfolg in Loja seinen zweiten Tageserfolg bei der laufenden Spanien-Rundfahrt. Sein Visma-Teamkollege Matthew Brennan war bereits dreimal erfolgreich. Für Van Aert war der Sieg vor dem Italiener Alessandro Romele (Astana) und Landsmann Thibau Nys (Lidl) der insgesamt fünfte Vuelta-Etappenerfolg, bei der Tour de France hält er bei bereits zehn Etappentriumphen. Das Hauptfeld mit Gall und Co. erreichte das Ziel bei Temperaturen von über 40 Grad rund drei Minuten nach der Spitze.