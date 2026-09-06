Tor von Mwene! ÖFB-Legionäre feiern wichtige Siege

Wichtige Siege für die ÖFB-Legionäre Romano Schmid, Florian Grillitsch, Stefan Posch und Phillipp Mwene am Sonntag. Mwene steuerte beim 5:0-Sieg seiner Mainzer gegen den Hamburger SV dabei sogar ein Tor bei. Auch Teamkollege Posch war in der Startelf. Schmid stand unterdessen bei Frosinone ebenso in der Startelf, während Teamkollege Florian Grillitsch ohne Einsatz blieb.
Phillipp Mwene hat sich am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga beim 5:0-Auswärtssieg seines Klubs Mainz gegen den Hamburger SV in die Schützenliste eingetragen. Der ÖFB-Teamspieler erzielte in der 41. Minute aus kurzer Distanz das 2:0 für die Gäste und lieferte zudem die Vorlage zum letzten Treffer des Tages.
Mwene, der nun bei insgesamt fünf Treffern im deutschen Oberhaus hält, spielte durch. Sein Landsmann Stefan Posch wurde in der 88. Minute ausgetauscht.
Aufsteiger überzeugt weiter
Frosinone hat unterdessen am Sonntag in der italienischen Fußball-Serie-A den zweiten Sieg im dritten Spiel eingefahren.
Der Aufsteiger setzte sich vor eigenem Publikum gegen Venezia mit 3:2 durch. Romano Schmid war bei den Gastgebern bis zur 57. Minute im Einsatz, sein ÖFB-Teamkollege Florian Grillitsch saß auf der Ersatzbank.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.