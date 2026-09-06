Tor von Mwene! ÖFB-Legionäre feiern wichtige Siege

Phillipp Mwene hat sich am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga beim 5:0-Auswärtssieg seines Klubs Mainz gegen den Hamburger SV in die Schützenliste eingetragen. Der ÖFB-Teamspieler erzielte in der 41. Minute aus kurzer Distanz das 2:0 für die Gäste und lieferte zudem die Vorlage zum letzten Treffer des Tages.