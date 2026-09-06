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Tor von Mwene! ÖFB-Legionäre feiern wichtige Siege

Fußball International
06.09.2026 17:51
Romano Schmid (links) und Phillipp Mwene
Romano Schmid (links) und Phillipp Mwene(Bild: Krone-Collage/GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wichtige Siege für die ÖFB-Legionäre Romano Schmid, Florian Grillitsch, Stefan Posch und Phillipp Mwene am Sonntag. Mwene steuerte beim 5:0-Sieg seiner Mainzer gegen den Hamburger SV dabei sogar ein Tor bei. Auch Teamkollege Posch war in der Startelf. Schmid stand unterdessen bei Frosinone ebenso in der Startelf, während Teamkollege Florian Grillitsch ohne Einsatz blieb.

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Phillipp Mwene hat sich am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga beim 5:0-Auswärtssieg seines Klubs Mainz gegen den Hamburger SV in die Schützenliste eingetragen. Der ÖFB-Teamspieler erzielte in der 41. Minute aus kurzer Distanz das 2:0 für die Gäste und lieferte zudem die Vorlage zum letzten Treffer des Tages.

Mwene, der nun bei insgesamt fünf Treffern im deutschen Oberhaus hält, spielte durch. Sein Landsmann Stefan Posch wurde in der 88. Minute ausgetauscht.

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Frosinone hat unterdessen am Sonntag in der italienischen Fußball-Serie-A den zweiten Sieg im dritten Spiel eingefahren.

Der Aufsteiger setzte sich vor eigenem Publikum gegen Venezia mit 3:2 durch. Romano Schmid war bei den Gastgebern bis zur 57. Minute im Einsatz, sein ÖFB-Teamkollege Florian Grillitsch saß auf der Ersatzbank.

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