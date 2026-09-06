Zehn Stunden am „blanken Eis“: So lief der Einsatz

Zwei Freunde aus Deutschland verunfallten am Samstagabend am Dachstein. Ein Schwerverletzter konnte noch die Rettungskräfte alarmieren. Die zahlreichen Helfer standen insgesamt zehn Stunden im Einsatz. Der „Krone“ schilderten sie die großen Herausforderungen ...
Bei Kälte, Dunkelheit, Nebel und Wind waren in der Nacht auf Sonntag Einsatzkräfte stundenlang am Dachstein gefordert. Zwei Freunde (32 und 39 Jahre alt) aus Niedersachsen (D) erreichten gegen Nachmittag den Gipfel des Hohen Dachsteins und wählten zum Abstieg die Variante über den Randkluft-steig.
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