Zehn Stunden am „blanken Eis“: So lief der Einsatz

Bei Kälte, Dunkelheit, Nebel und Wind waren in der Nacht auf Sonntag Einsatzkräfte stundenlang am Dachstein gefordert. Zwei Freunde (32 und 39 Jahre alt) aus Niedersachsen (D) erreichten gegen Nachmittag den Gipfel des Hohen Dachsteins und wählten zum Abstieg die Variante über den Randkluft-steig.