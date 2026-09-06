96 Prozent: Wöginger als ÖAAB-Chef wiedergewählt

In seiner Rede attackierte der alte und neue ÖAAB-Chef vor allem die FPÖ und deren Beziehungen zu den Identitären. Letztere verwendeten Begriffe wie „Arierknochen“ und „Schädelvermessungen“. Diese Wörter stammten aus der dunkelsten Zeit der österreichischen Geschichte. Hier müsse man klar aussprechen und aufzeigen, dass das der ÖAAB und die Volkspartei nicht wollten. Das sei enorm wichtig: „Weil ich keinen selbst ernannten Volkskanzler in Österreich will.“