FPÖ-Chef droht dem ORF mit Volksbegehren

Hat die FPÖ noch immer Freundschaftsvertrag mit Putin?

Die Grünen erinnern angesichts zahlreicher Sabotageakte und dem vereitelten Drohnenanschlag durch Russland in Deutschland an die Verbindungen der FPÖ zu Russland. Russische Operationen gefährden zunehmend auch Menschenleben und in Österreich gebe es mit der FPÖ eine Partei, „die sich jahrelang an genau dieses Russland gebunden hat und bis heute Putins Interessen verteidigt. Während sich die EU gegen russische Angriffe schützen muss, bekämpft die FPÖ Sanktionen gegen Russland. Das ist keine Randnotiz, sondern eine Frage unserer Sicherheit“, sagt die Europa- und Außenpolitiksprecherin der Grünen, Meri Disoski.