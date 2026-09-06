40 Grad! 15. Vuelta-Etappe wegen Hitze verkürzt

Die 15. Etappe der Vuelta am Sonntag ist wegen drohender Hitze deutlich verkürzt worden. Wie die Veranstalter der Spanien-Radrundfahrt mitteilten, wurde das Teilstück von Palma de Rio nach Cordoba, das eigentlich über 189,7 km gehen sollte, wegen erwarteter Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius auf 110,2 km verkürzt.
An der Spitze der Gesamtwertung, in der Felix Gall (Decathlon) derzeit Zweiter ist, sind keine Veränderungen zu erwarten. Am Montag folgt der zweite Ruhetag.
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