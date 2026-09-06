Tagger auch im Doppel out, Zverev souverän weiter

Osaka entschuldigt sich bei Fans

Rybakina kam gegen die Ukrainerin Julija Starodubtseva beim 7:6(6),6:3 nur im ersten Satz in Bedrängnis, als die Australian-Open-Siegerin einen Satzball hatte abwehren müssen. Gauff hatte beim 6:3,6:4 gegen die Spanierin Cristina Bucsa keine Mühe. Die Japanerin Naomi Osaka richtete sich nach ihrem mühevollen Achtelfinal-Einzug indes mit voller Reue an das Publikum. Beim 6:3,3:6,7:5 über die Belgierin Elise Mertens hatte die Japanerin immer wieder über sich selbst geschimpft und auch den Schläger auf den Platz geworfen.