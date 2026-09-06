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US Open:

Tagger auch im Doppel out, Zverev souverän weiter

Tennis
06.09.2026 08:33
Lilli Tagger
Lilli Tagger(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der topgesetzte Deutsche Alexander Zverev hat bei den US Open das nächste kräftezehrende Mammutmatch vermieden und ist im Eiltempo ins Achtelfinale eingezogen. Der French-Open-Sieger gewann das Duell mit Alejandro Tabilo aus Chile mit 6:2,7:6(2),6:2. Bei den Frauen stehen die als Nummer 2 gesetzte Kasachin Jelena Rybakina und Lokalmatadorin Coco Gauff (4) beim letzten Tennis-Grand-Slam des Jahres im Achtelfinale, für ÖTV-Hoffnung Lilli Tagger war im Doppel hingegen Schluss.

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Zverev überstand bei seinem Sieg auch kurze Frustmomente. Er warf seinen Schläger im dritten Satz genervt von eigenen Fehlern an die Wand hinter der Grundlinie im Arthur Ashe Stadium – durfte aber dank einer stabilen Leistung nach 2:25 Stunden Spielzeit um 1.09 Uhr Ortszeit jubeln. Für die ersten beiden Siege beim Grand-Slam-Turnier in New York hatte Zverev insgesamt noch neuneinhalb Stunden gebraucht. Nun sparte der 29-Jährige wertvolle Energie für das Achtelfinale gegen den als Nummer 21 gesetzten Italiener Luciano Darderi.

Chance auf Titel wächst für Zverev
Die Chance auf den zweiten Grand-Slam-Titel wird für den Sieger von Roland Garros dabei auch aufgrund der schwächelnden Konkurrenz immer größer. Am Samstag verabschiedeten sich sein amerikanischer Angstgegner Taylor Fritz und French-Open-Finalgegner Flavio Cobolli aus Italien als nächste Titelanwärter aus dem Turnier. Zuvor waren auch der als Nummer drei gesetzte Felix Auger-Aliassime aus Kanada und Novak Djokovic früh gescheitert. Zudem fehlt Jannik Sinner als Weltranglistenerster verletzt.

Alexander Zverev
Alexander Zverev(Bild: AP/Frank Franklin II)

Da die Amerikanerin Iva Jovic für ihren Drei-Satz-Sieg über Alexandra Eala von den Philippinen zuvor mehr als drei Stunden gebraucht hatte, betrat Zverev erst um 22.35 Uhr den Platz. Die nächste lange Nachtschicht drohte. Seine beiden bisherigen Spiele in diesem Turnier hatte er um 1.55 Uhr und 2.15 Uhr beendet. Doch Zverev legte rasant los und ließ dem Weltranglisten-28. Tabilo mit seinem starken Service kaum Chancen. Als einziger männlicher Tennisspieler stand Zverev dieses Jahr bei jedem der vier Grand-Slam-Turniere mindestens im Achtelfinale.

Osaka entschuldigt sich bei Fans
Rybakina kam gegen die Ukrainerin Julija Starodubtseva beim 7:6(6),6:3 nur im ersten Satz in Bedrängnis, als die Australian-Open-Siegerin einen Satzball hatte abwehren müssen. Gauff hatte beim 6:3,6:4 gegen die Spanierin Cristina Bucsa keine Mühe. Die Japanerin Naomi Osaka richtete sich nach ihrem mühevollen Achtelfinal-Einzug indes mit voller Reue an das Publikum. Beim 6:3,3:6,7:5 über die Belgierin Elise Mertens hatte die Japanerin immer wieder über sich selbst geschimpft und auch den Schläger auf den Platz geworfen.

Naomi Osaka
Naomi Osaka(Bild: EPA/OLGA FEDOROVA)

  „Ich war sehr negativ mit mir selbst, deshalb tut mir mein Verhalten wirklich leid“, sagte die 28-Jährige im Interview auf dem Platz. „Es tut mir wirklich leid für die kleinen Kinder, die zugeschaut haben“, ergänzte die zweimalige US-Open-Siegerin, die selbst Mutter einer Dreijährigen ist. In der Runde der besten 16 wartet auf die Vorjahresfinalistin mit Rybakina eine schwere Aufgabe.

Aus für Tagger
Für die rot-weiß-rote Hoffnungsträgerin Lilli Tagger ist das letzte Grand-Slam-Turnier 2026 mit einem Zweitrunden-Aus im Doppel hingegen beendet. Die 18-jährige Osttirolerin musste sich gemeinsam mit der Italienerin Sara Errani dem als Nummer 2 gesetzten Duo Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani (CAN/BRA) mit 2:6,5:7 geschlagen geben. Im Einzel war für Tagger ebenfalls in der zweiten Runde Endstation, zuvor hatte sie ihren Premierensieg in einem Grand-Slam-Hauptfeld gefeiert.

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