Hätte Rapids Treffer zum 3:2 nicht zählen dürfen?

Kein VAR

Und da es im Wörthersee Stadion auch keinen VAR gab, der sich hätte einschalten können, stand die Entscheidung, während Kuttin die Gelbe Karte sah. Zwei weitere Treffer sollten folgen, am Ende des Abends zog der SK Rapid mit einem 5:2 in die dritte Runde des ÖFB-Cups ein.