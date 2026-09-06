Der Tag der Entscheidung

Zur Wahl des Ministerpräsidenten im Landtag hat das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) eine Stimmenthaltung in Aussicht gestellt, so sie über 5 Prozent kommt. Dies könnte unter Umständen Siegmund zur Macht verhelfen. Die Alternative wäre eine CDU-geführte Koalition der Verlierer unter Duldung der Linkspartei, gegen welche aber die Bundespartei eine Brandmauer ausgerufen hatte. Die CDU stünde vor einer Zerreißprobe.