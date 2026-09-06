Deutschland vor AfD-Sieg: Sind die Rechten so gut?

So einer steht schon heute in einem ostdeutschen Bundesland mit kaum mehr Einwohnern als Wien bevor. Halb Europa – auch ein großes „Krone“-Journalistenteam vor Ort – blickt deshalb nach Sachsen-Anhalt. Wenn dort, einst Teil der DDR, die Wahlen so ausgehen, wie es Umfragen erwarten lassen, dann erreicht die offiziell als „rechtsextremer Verdachtsfall“ geltende AfD mehr als 40 Prozent, bei günstiger Konstellation sogar die absolute Mehrheit.