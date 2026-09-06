Deutschland vor AfD-Sieg: Sind die Rechten so gut?

Gnadenfrist für die Regierenden in Österreich – erst in einem Jahr beginnt ein Reigen an Landeswahlen, bei dem die Wähler Umstürze bescheren könnten.
So einer steht schon heute in einem ostdeutschen Bundesland mit kaum mehr Einwohnern als Wien bevor. Halb Europa – auch ein großes „Krone“-Journalistenteam vor Ort – blickt deshalb nach Sachsen-Anhalt. Wenn dort, einst Teil der DDR, die Wahlen so ausgehen, wie es Umfragen erwarten lassen, dann erreicht die offiziell als „rechtsextremer Verdachtsfall“ geltende AfD mehr als 40 Prozent, bei günstiger Konstellation sogar die absolute Mehrheit.
„Es droht ein unregierbares Deutschland“, weiß „Krone“-Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz. Der Umsturz würde Deutschland erschüttern, weitere Wellen durch Europa auslösen.
Ein Kontinent auf dem Weg nach rechts. Wer weiß, wie lange nach Sachsen-Anhalt die brüchige deutsche CDU/CSU-SPD-Regierung hält. Ob nicht nächstes Jahr die Franzosen die rechte Marine Le Pen zur Präsidentin wählen. Und die Österreicher bald die FPÖ zur Kanzlerpartei.
Bei jedem Erfolg der Rechten wird man sich zu Recht fragen: Werden sie gewählt, weil sie so gut sind? Oder liegt es nicht vor allem daran, dass die Regierenden aus der Mitte und von links so schwächeln?
Einen schönen Sonntag mit Ihrer „Krone“!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.