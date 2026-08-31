Kein Zutritt: Warum Eltern draußen warten müssen

Schnell die vergessene Jause oder den Turnbeutel zum eigenen Kind ins Klassenzimmer bringen – eine Situation, die viele Eltern kennen. An vielen Kärntner Volksschulen sind jedoch die Tage gezählt, an denen Erziehungsberechtigte und externe Personen einfach in das Schulgebäude spazieren konnten. Stattdessen setzen immer mehr Schulen auf Sicherheitsvorkehrungen im Eingangsbereich, die das häufige Ein- und Ausgehen unbekannter Personen einschränken. So auch in Wolfsberg.