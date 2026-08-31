Kein Zutritt: Warum Eltern draußen warten müssen

Wenn sich am 14. September die Türen an Kärntens Volksschulen wieder öffnen, strömen mehr als 20.000 Schülerinnen und Schüler zurück in die Lehrgebäude und in den Unterricht. Eltern und betriebsfremden Personen bleibt der freie Zutritt jedoch an immer mehr Schulstandorten verwehrt.
Schnell die vergessene Jause oder den Turnbeutel zum eigenen Kind ins Klassenzimmer bringen – eine Situation, die viele Eltern kennen. An vielen Kärntner Volksschulen sind jedoch die Tage gezählt, an denen Erziehungsberechtigte und externe Personen einfach in das Schulgebäude spazieren konnten. Stattdessen setzen immer mehr Schulen auf Sicherheitsvorkehrungen im Eingangsbereich, die das häufige Ein- und Ausgehen unbekannter Personen einschränken. So auch in Wolfsberg.
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