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Austria-Frauen gefragt

„Das wäre gleich der nächste Meilenstein“

Fußball International
31.08.2026 18:30
Top-Flügel Louise Schöffel (li.) soll wieder für mächtig Wirbel sorgen.
Top-Flügel Louise Schöffel (li.) soll wieder für mächtig Wirbel sorgen.(Bild: ZVG)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

Die Austria-Frauen peilen am Dienstag (18, live auf ORF 1) den erstmaligen Einzug in die Hauptphase der Champions League an. Dafür muss man aber ein 1:2 gegen Brann gutmachen. 600.000 Euro winken.

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„Die Champions League ist auf Vereinsebene sicher die größte Bühne“, so (National-)Torfrau Jasmin Pal. „Sich mit den besten Teams und Spielerinnen der Welt zu messen, wäre schon unbeschreiblich – und für Austria Wien ein weiterer Meilenstein.“ Am Diensatg (18, live auf ORF 1) ist es so weit: Die Viola-Frauen kämpfen daheim gegen Norwegens Meister Brann Bergen um den erstmaligen Einzug in die Haupt- bzw. Ligaphase der Königsliga. Und das nach dem nationalen Double und dem Europa-Cup-Viertelfinale vorige Saison. „Das wäre in unserer noch jungen Geschichte die nächste einmalige Geschichte und der nächste Meilenstein“, ist Trainer Stefan Kenesei nach dem 1:2 in Bergen guter Dinge. „Wir haben unglücklich verloren, hatten schon nach dem Spiel das Gefühl, dass wir es daheim noch drehen können. Da ist viel möglich. Wir müssen große Bereitschaft zeigen – defensiv wie offensiv.“ Das bittere, weil sehr spät kassierte 1:1 im Ligaderby bei der Vienna zeige, „dass wir so ein Spiel trotz Überlegenheit nicht leichtfertig aus der Hand geben dürfen und im Angriff noch konsequenter sein müssen“. Mit Weilharter und Skorvankova fehlen auf der Außenbahn und im Zentrum zwei wichtige Spielerinnen verletzt.

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