76-Jähriger krachte mit Pkw gegen Brückenpfeiler

Montagfrüh krachte im Bezirk Leibnitz in der Steiermark ein 76-Jähriger mit seinem Pkw gegen einen Brückenpfeiler. Der Mann wurde dabei in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Einsatzkräften befreit werden. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.
In Gersdorf an der Mur im Bezirk Leibnitz verunglückte am Montag ein 76-jähriger Mann. Gegen 7.30 Uhr war er mit seinem Pkw auf der B69 unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und unter einer Autobahnbrücke gegen einen Betonpfeiler krachte.
76-Jähriger musste aus Wrack befreit werden
Dabei wurde der 76-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz in dem Wagen eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften der Feuerwehren Gersdorf und Straß in Steiermark befreit werden.
Nachkommende Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der Notarzt konnte nach der Bergeaktion der Feuerwehr aber nur mehr den Tod des Mannes feststellen.
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