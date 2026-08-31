76-Jähriger krachte mit Pkw gegen Brückenpfeiler

In Gersdorf an der Mur im Bezirk Leibnitz verunglückte am Montag ein 76-jähriger Mann. Gegen 7.30 Uhr war er mit seinem Pkw auf der B69 unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und unter einer Autobahnbrücke gegen einen Betonpfeiler krachte.