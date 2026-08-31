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Kanzler im ORF

Stocker zwischen Kickl-Kritik und Konstruktivismus

Innenpolitik
31.08.2026 19:50
Kanzler Christian Stocker nimmt als Vorletzter bei Simone Stribl Platz – am 7. September folgt ...
Kanzler Christian Stocker nimmt als Vorletzter bei Simone Stribl Platz – am 7. September folgt noch FPÖ-Chef Herbert Kickl.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Teresa Spari
Von Teresa Spari

Nach der „Krone“ auch im ORF: Christian Stocker nimmt bei Simone Stribl zum Sommergespräch Platz. Seine Regierungspartner, Vizekanzler Andreas Babler und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, brachten zum Format jeweils Ideen mit, für die es in der Koalition breite Ablehnung gab. Punktet der Kanzler und ÖVP-Chef heute mit einer mehrheitsfähigen Idee?

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Im „Krone“-Sommergespräch vergangene Woche erklärte der Kanzler, einen Zukunftsfonds schaffen zu wollen. Gewinne aus staatlichen Beteiligungen sollen veranlagt werden – um die Pensionen der nächsten Generationen abzusichern. Ein Vorschlag, der für Gesprächsstoff sorgte – ob er jemals realisiert wird, lässt sich derzeit schwer sagen.

Vor allem aber schoss er sich auf FPÖ-Chef Herbert Kickl ein – und die Freiheitlichen schossen aus allen Rohren gegen den Kanzler zurück: Stocker fordere mit dem Verbotsgesetz gegen den Politischen Islam etwas, das eine Kernforderung der FPÖ sei: „Und es tragen die ÖVP und die anderen Systemparteien die Verantwortung dafür, dass wir überhaupt ein solches brauchen“, so Kickl.

Bewerten Sie hier ab 21 Uhr den Auftritt des Kanzlers:

Inwieweit Christian Stocker heute auf die blaue Kritik eingeht – und ob der Kanzler mit konstruktiven, mehrheitsfähigen Vorschlagen aufwartet: Die „Krone“ hält Sie ab 21 Uhr auf dem Laufenden.

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Nun fehlt nur noch Kickl
Mit Christian Stocker sind die ORF-Sommergespräche mit den Regierungspartnern beendet. Den Abschluss bildet am Montag, 7. September, FPÖ-Chef Herbert Kickl. Er war in den vergangenen Jahren der Quotenkaiser – und darf als Einziger außerhalb der Sommerferien am Küniglberg antreten.

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