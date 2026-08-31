Stocker zwischen Kickl-Kritik und Konstruktivismus

Vor allem aber schoss er sich auf FPÖ-Chef Herbert Kickl ein – und die Freiheitlichen schossen aus allen Rohren gegen den Kanzler zurück: Stocker fordere mit dem Verbotsgesetz gegen den Politischen Islam etwas, das eine Kernforderung der FPÖ sei: „Und es tragen die ÖVP und die anderen Systemparteien die Verantwortung dafür, dass wir überhaupt ein solches brauchen“, so Kickl.