Vallci fehlt Sturm nach Ein-Spiel-Sperre im Cup!

Vizemeister Sturm Graz muss nach dessen Ausschluss im Bundesliga-Schlager bei Rapid (1:3) nur eine Partie auf Albert Vallci verzichten!
Der Innenverteidiger wurde vom Strafsenat wegen seiner Roten Karte wegen Verhinderung einer offensichtlichen Torchance von Ercan Kara am Montag für ein Spiel gesperrt. Absitzen kann der 31-Jährige die Sperre am Samstag im ÖFB-Cup beim ASK Voitsberg. Im Liga-Spiel gegen Meister LASK am 13. September ist Vallci wieder spielberechtigt.
Auch WAC-Kapitän Wimmer gesperrt
Auch WAC-Kapitän Nicolas Wimmer kam nach seinem als Torraub gewerteten Handspiel beim GAK (0:0) mit einem Spiel Sperre davon. Der Abwehrspieler fehlt den Wolfsbergern damit nur am Dienstagabend (19.30 Uhr) im Nachtragsspiel gegen den LASK.
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