Vallci fehlt Sturm nach Ein-Spiel-Sperre im Cup!

Der Innenverteidiger wurde vom Strafsenat wegen seiner Roten Karte wegen Verhinderung einer offensichtlichen Torchance von Ercan Kara am Montag für ein Spiel gesperrt. Absitzen kann der 31-Jährige die Sperre am Samstag im ÖFB-Cup beim ASK Voitsberg. Im Liga-Spiel gegen Meister LASK am 13. September ist Vallci wieder spielberechtigt.