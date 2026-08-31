Abgang fix! Romeo Amane verlässt den SK Rapid

Die Spatzen haben es von den Dächern gepfiffen und am Dienstag wird es fix werden: Romeo Amane wird den SK Rapid verlassen! Der 23 Jahre alte Mittelfeld-Mann wechselt für eine Ablösesumme, die nach „Krone“-Infos deutlich über seinem Marktwert liegt, nach Belgien …
Der neue Klub des 23-Jährigen von der Elfenbeinküste ist dabei nicht in Frankreich oder Großbritannien beheimatet, wie zuletzt spekuliert worden war.
Statt Olympique Marseille, Stades Rennes, RC Lens oder AFC Wrexham handelt es sich vielmehr um den RSC Anderlecht, aktuell nach drei gespielten Runden auf Platz 11 in der Jupiler League.
Sechs bis sieben Millionen Euro Ablöse
Der 34-fache belgische Meister – der letzte liegt allerdings bereits neun Jahre zurück – dürfte für Amane etwa sechs bis sieben Millionen Euro springen lassen.
Amane befindet sich bereits in Belgien, wo er den obligatorischen Medizincheck absolviert – wenn dieser erwartungsgemäß positiv verläuft, wird Amane am Dienstag in Brüssel offiziell als Neuzugang präsentiert werden.
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