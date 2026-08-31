Hilflos zurückgelassen: Haft für Alkolenker (29)

Der Familienvater selbst konnte sich beim Prozess nur mehr erinnern, dass er an dem Tag Bier, Wodka-Mischgetränke und Jägermeister trank, nicht aber an den Unfall selbst: „Es ist anscheinend sehr viel gewesen“, sagte er zu Richterin Kornelia Philipp. Seine Schwester, die an dem Unglückstag in dem Imbiss gearbeitet hat, soll ihm noch abgeraten haben, sich ans Steuer zu setzen. Er tat es trotzdem.