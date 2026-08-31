Rodionov gegen Mpetshi Perricard ab 19 Uhr LIVE

Rodionov steht zum ersten Mal im Hauptfeld in New York und bekommt es mit einem echten Aufschlagspezialisten zu tun. Im Training fokussierte sich der 27-Jährige daher auf Aufschlag und Return. „Er ist dafür bekannt, seine Ballwechsel kurz zu halten. Es wird darauf ankommen, wie spritzig ich in den ersten paar Sekunden sein werde“, meinte Rodionov.