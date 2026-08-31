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US Open

Rodionov gegen Mpetshi Perricard ab 19 Uhr LIVE

Tennis
31.08.2026 10:20
Jurij Rodionov
Jurij Rodionov(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Erste Runde bei den US Open: Jurij Rodionov spielt gegen den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard. Mit sportkrone.at sind Sie ab ca. 19 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.

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Hier gibt es den Liveticker:

Rodionov steht zum ersten Mal im Hauptfeld in New York und bekommt es mit einem echten Aufschlagspezialisten zu tun. Im Training fokussierte sich der 27-Jährige daher auf Aufschlag und Return. „Er ist dafür bekannt, seine Ballwechsel kurz zu halten. Es wird darauf ankommen, wie spritzig ich in den ersten paar Sekunden sein werde“, meinte Rodionov.

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Der Linkshänder hat im fünften Anlauf in New York erstmals die Qualifikation überstanden. Bisher war er nur bei den French Open dreimal im Hauptbewerb. „Es ist schön, jedes Jahr herzukommen und die Atmosphäre zu fühlen“, sagte Rodionov. „New York ist etwas sehr Besonderes. Das Gefühl der Stadt, speziell in Manhattan, gibt es kein zweites Mal auf der Welt.“

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