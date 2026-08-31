So teuer werden die Öffi-Tickets für Jugendliche

Der Bund hebt den Selbstbehalt für die Schüler- und Lehrlingsfreifahrt ab 1. September um satte 51 Prozent an. Damit erhöhen sich die Kosten auch für das Top-Jugendticket in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Wieviel Schüler nun zahlen müssen und warum das nicht einzige Überraschung ist.