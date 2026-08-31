Aston Villa gegen FC Arsenal ab 21 Uhr LIVE

Aston Villa kämpft mit Abgängen

Denn die Mannschaft von Unai Emery durchlebt derzeit eine schwere Zeit. Im Auftaktspiel gab es eine 0:4-Klatsche gegen Brighton. Zusätzlich muss das Team aus Birmingham gleich mehrere Star-Abgänge beklagen. Mit Morgan Rogers und Emiliano Martinez (beide zu Chelsea), Ezri Konsa (Arsenal), Youri Tielemans (Manchester United) und Lucas Digne (Paris Saint-Germain) verlor der Europa-League-Sieger fast die komplette Startelf. Nun steht auch Stürmer Ollie Watkins vor einem Abgang in die Wüste zu al-Hilal. Gegen Arsenal braucht die Emery-Elf also wohl ein kleines Wunder.