Aston Villa gegen FC Arsenal ab 21 Uhr LIVE

Zweiter Spieltag der Premier League: Der amtierende Meister FC Arsenal gastiert bei Aston Villa. Wir berichten live ab 21 Uhr – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Auftakt nach Maß für Arsenal
Der amtierende Premier-League-Meister FC Arsenal erwischte einen Saisonstart nach Maß. Nach dem 3:0-Triumph im Community Shield gegen Manchester City gewannen die „Gunners“ auch im ersten Liga-Spiel 3:0 gegen den Aufsteiger Coventry City. Gegen Aston Villa will die Arteta-Truppe die Positiv-Serie ausbauen.
Aston Villa kämpft mit Abgängen
Denn die Mannschaft von Unai Emery durchlebt derzeit eine schwere Zeit. Im Auftaktspiel gab es eine 0:4-Klatsche gegen Brighton. Zusätzlich muss das Team aus Birmingham gleich mehrere Star-Abgänge beklagen. Mit Morgan Rogers und Emiliano Martinez (beide zu Chelsea), Ezri Konsa (Arsenal), Youri Tielemans (Manchester United) und Lucas Digne (Paris Saint-Germain) verlor der Europa-League-Sieger fast die komplette Startelf. Nun steht auch Stürmer Ollie Watkins vor einem Abgang in die Wüste zu al-Hilal. Gegen Arsenal braucht die Emery-Elf also wohl ein kleines Wunder.
Wir wünschen gute Unterhaltung!
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