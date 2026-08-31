31-jähriger Steirer geriet mit Hand in Kreissäge

In Bad Gleichenberg in der Steiermark geriet ein 31-jähriger Tischler am Montag mit seiner Hand in eine Kreissäge. Dabei zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.
Gegen 15 Uhr führte der 31-jährige Tischler aus dem Bezirk Südoststeiermark Arbeiten mit einer Formatkreissäge in einer Tischlerei in Bad Gleichenberg (Bezirk Südoststeiermark) durch. Er wollte einen Keil aus einem Stück Holz herausschneiden, geriet dabei aber mit der linken Hand in das rotierende Sägeblatt.
Der Mann wurde nach der Erstversorgung am Unfallort in das LKH Feldbach eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Nach derzeitigem Erhebungsstand schließt die Polizei ein Fremdverschulden aus. Das steirische Arbeitsinspektorat wurde in Kenntnis gesetzt.
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