31-jähriger Steirer geriet mit Hand in Kreissäge

Gegen 15 Uhr führte der 31-jährige Tischler aus dem Bezirk Südoststeiermark Arbeiten mit einer Formatkreissäge in einer Tischlerei in Bad Gleichenberg (Bezirk Südoststeiermark) durch. Er wollte einen Keil aus einem Stück Holz herausschneiden, geriet dabei aber mit der linken Hand in das rotierende Sägeblatt.