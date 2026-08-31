Kickl, KPÖ und dummer Klassenkampf auf Sparflamme

Nun: Kay-Michael Dankl hat das wohl alles nicht vor. Vielleicht hat er auch gar nichts vor? Vielleicht will er einfach nur ein nettes Leben und gelegentlich billige Aufmerksamkeit abstauben. In der Frage, mit der er sich in seine politische Funktion katapultiert hatte, dem Versprechen, Wohnungen zu bauen, tut sich wenig. Das ist auch schwierig in Salzburg. Aber das hätte Dankl wissen können. Es wäre jedenfalls besser, er und seine Genossen kümmern sich um ihre Wahlversprechen und lassen die Finger von der Kultur.