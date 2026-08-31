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„Palazzo Prozzo“ mit Park sucht eine neue Herrin

Adabei Österreich
31.08.2026 20:00
Schloss Neuwaldegg steht zum Verkauf. Seit letzter Woche ist das Prunk-Objekt am Markt. Oben im ...
Schloss Neuwaldegg steht zum Verkauf. Seit letzter Woche ist das Prunk-Objekt am Markt. Oben im Bild Schütz und Dornauer.(Bild: Krone-Collage/viennaslide, Christof Birbaumer)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Seit dem Wochenende kann es jeder sehen (mit dem nötigen Kleingeld auch erwerben): Schloss Neuwaldegg wird verkauft. Die Schlossherrin ist prominent.

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Einmal logieren wie eine echte Prinzessin – so oder so ähnlich muss es sich für die ehemalige Spitzensportlerin und heutige Medienmacherin Eva Schütz (52) anfühlen, wenn sie in diesen altehrwürdigen Hallen ihr Haupt bettet.

Nämlich genau so, wie im 17. Jahrhundert von Johann Bernhard Fischer von Erlach (†1723) geplant und errichtet. Die Rede ist von Schloss Neuwaldegg, einem barocken Bau mit großzügiger englischer Gartenlandschaft, in einer der besten Lagen der Bundeshauptstadt. Besagter „Palazzo Prozzo“ steht seit letztem Wochenende offiziell zum Verkauf – und das noch dazu auf einer der größten internationalen und renommiertesten Plattformen für „Trophäen“-Immobilien dieser Art.

Preis in Millionenhöhe
Den Preis des Objektes, auf dem man die Schlossherrin auch mit ihrem Verlobten, dem Tiroler Politiker Georg Dornauer (43), gesehen haben will, erfährt man nur per Anfrage. Doch rückt man die Zahlen und Ausmaße des Gebäudes ins rechte Licht, dann belaufen sich die Schätzungen auf bis zu 25 Millionen Euro – aus gutem Grund. Alleine das Hauptgebäude hat acht Schlafzimmer, das Nebengebäude hat derer „nur“ vier.

Schloss Neuwaldegg lockt mit 23.000 m2 Grundstücksfläche.
Schloss Neuwaldegg lockt mit 23.000 m2 Grundstücksfläche.(Bild: viennaslide)

Kürzen wir es an dieser Stelle ab: Das Inserat summiert die Wohnfläche aller Gebäude auf rund 3500 m², die Grundstücksfläche selbst wird auf 23.000 m² bemessen. Genug Platzangebot gibt es also ...

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