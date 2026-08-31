„Palazzo Prozzo“ mit Park sucht eine neue Herrin

Preis in Millionenhöhe

Den Preis des Objektes, auf dem man die Schlossherrin auch mit ihrem Verlobten, dem Tiroler Politiker Georg Dornauer (43), gesehen haben will, erfährt man nur per Anfrage. Doch rückt man die Zahlen und Ausmaße des Gebäudes ins rechte Licht, dann belaufen sich die Schätzungen auf bis zu 25 Millionen Euro – aus gutem Grund. Alleine das Hauptgebäude hat acht Schlafzimmer, das Nebengebäude hat derer „nur“ vier.