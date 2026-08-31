Wiener Kultwirt (60) plötzlich verstorben

Doch Herbert H. kämpfte sich damals zurück. Mit eiserner Entschlossenheit und der Unterstützung seiner treuen Stammgäste sorgte er dafür, dass das Gasthaus weiter fixer Bestandteil des Grätzels bleibt. Jetzt konnte oder wollte der gesellige und leutselige Wiener nicht mehr kämpfen. Seine Freunde, Bekannten und viele Gäste werden ihn vermissen.