Wiener Kultwirt (60) plötzlich verstorben

Nächster schwerer Schlag für die Wiener Gastronomie innerhalb von eineinhalb Monaten: Nach dem Tod von Christian W. vom Café Engländer ist Herbert H., Betreiber einer bekannten Gaststätte im 7. Bezirk, plötzlich verstorben. Nach „Krone“-Infos liegt kein Fremdverschulden vor.
Herzhafte heimische Schmankerl, vom Schnitzel bis zu Gansl und feinen Wildgerichten sind die Spezialitäten des zünftigen Lokals in der Lerchenfelder Straße im 7. Bezirk, das bei Jung und Alt beliebt ist. Und bei dem auch immer wieder Polit-Prominenz der Stadt einkehrt. Wirt Herbert H. soll am Montagmorgen in seiner Wohnung tot aufgefunden worden sein.
Verletzung und Insolvenz
Nach Infos der „Krone“ ist der 60-Jährige, dessen Lokal seinen Namen trägt, ohne Einwirkung von Fremdverschulden verstorben. Bekannten zufolge laborierte der Gastronom an einer Beinverletzung, die ihm schwer zusetzte. Vor zwei Jahren war das Kultlokal zudem mit einem Insolvenzverfahren konfrontiert.
Doch Herbert H. kämpfte sich damals zurück. Mit eiserner Entschlossenheit und der Unterstützung seiner treuen Stammgäste sorgte er dafür, dass das Gasthaus weiter fixer Bestandteil des Grätzels bleibt. Jetzt konnte oder wollte der gesellige und leutselige Wiener nicht mehr kämpfen. Seine Freunde, Bekannten und viele Gäste werden ihn vermissen.
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