Partnerin den Rechnungszettel ins Ohr gerammt

Peiniger erniedrigte und misshandelte seine Ex

Im vergangenen Herbst sei das Zusammenleben immer schlimmer geworden: Erniedrigungen, Beschimpfungen und Bedrohungen. Einmal sei sie mit dem Handy in der Hand eingeschlafen. Er habe es daraufhin durchsucht. Als sie aufwachte und sich auf die Bettkante setzte, habe er ihr gegen das Bein getreten. Ein anderes Mal sei er wegen einer Einkaufsrechnung wütend geworden. „Er hat die Rechnung zusammengeknüllt und sie in mein Ohr gesteckt.“ Sie habe Schmerzen gehabt und leicht geblutet.