Endlich! „König Otar“ ist wieder an Bord

Aus den Lautsprechern der Kraftkammer dröhnt Rap-Musik. Jene Spieler, die beim 1:3 gegen Rapid gespielt haben, stählen Montagvormittag ihre Muckis und lassen sich massieren. Jene, die in Wien kaum oder gar nicht im Einsatz waren, trainieren unter der sengenden Sonne. Und da ist einer erstmals dabei, der Hoffnung gibt nach den durchwachsenen Auftritten von Sturm zuletzt in der Liga.