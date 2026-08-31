Endlich! „König Otar“ ist wieder an Bord

Eigenfehler, Stolperstart oder zu viele vergebene Chancen – bei Sturm läuft es in der Meisterschaft noch nicht rund. Doch jetzt ist ein Mann zurück, der Licht ins durchwachsene Sturm-Spiel bringen kann. Otar Kiteishvili war heute erstmals wieder im Mannschaftstraining dabei. Und er war nicht der einzige Hoffnungsträger.
Aus den Lautsprechern der Kraftkammer dröhnt Rap-Musik. Jene Spieler, die beim 1:3 gegen Rapid gespielt haben, stählen Montagvormittag ihre Muckis und lassen sich massieren. Jene, die in Wien kaum oder gar nicht im Einsatz waren, trainieren unter der sengenden Sonne. Und da ist einer erstmals dabei, der Hoffnung gibt nach den durchwachsenen Auftritten von Sturm zuletzt in der Liga.
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